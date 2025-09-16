Regionali Toscana 2025 parte da Firenze il Giani bis | In cammino con la stessa emozione del primo giorno

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, con un teatro Puccini gremito è partita da Firenze la campagna elettorale di Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente al via per il Giani bis. (Foto Fb Eugenio Giani) Un Giani bis che vede il candidato presidente alla guida del campo largo di centrosinistra. Comprendente Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Eugenio Giani presidente – Casa riformista, che raggruppa Italia Viva, Più Europa, Psi, Libdem, Pri. Tanta gente dunque, teatro Puccini strapieno, tanti rappresentanti politici nella serata di lunedì 15 settembre per la partenza del Giani bis Giani: Non ho spin doctor per la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it