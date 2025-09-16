Regionali Toscana 2025 Avs si presenta Fratoianni | Obiettivo sorpresa e battere le destre

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, presentazione di Avs Alleanza Verdi e Sinistra martedì 16 settembre a Firenze. Avs nel campo largo di centrosinistra a sostengo del candidato presidente Eugenio Giani, al via per il Giani bis. Presentazione con i leader Nicola Fratoianni, segretario Sinistra Italiana, Angelo Bonelli, portavoce Europa Verde, il segretario regionale Sinistra Italiana Dario Danti. (Foto Fb Dario Danti) Tra i candidati, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e la consigliera regionale uscente Silvia Noferi, ex M5S. Fratoianni: “L’auspicio per Alleanza Verdi e Sinistra è quello di essere una sorpresa ancora una volta di questa tornata elettorale, di contribuire alla vittoria del campo progressista, per battere le destre e cominciare a costruire un’alternativa per questo Paese o ltre che garantire il buon governo alle regioni che vanno al voto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

regionali - toscana

