Regionali Salvini | Dopo Pontida arriverà il candidato in Campania

Prima le Marche, poi il resto. Domani i tre leader del centrodestra - Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini - saranno ad Ancona per tirare la volata a Francesco Acquaroli, governatore uscente e candidato di Fdi, in vista del voto del 28 e 29 settembre. L'appuntamento potrebbe diventare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - salvini

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»

Salvini, le elezioni regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»

Elezioni regionali, Salvini: «Il nome del candidato governatore sarà a Pontida». Donazzan: Veneto pronto per una donna presidente - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Toscana, Salvini blinda Vannacci dopo le polemiche. Ma la base ribolle - X Vai su X

Regionali, Salvini: “Dopo Pontida arriverà il candidato in Campania”; Regionali, Salvini rimanda al dopo-Pontida le candidature; REGIONALI IN CAMPANIA. SALVINI: “SI DECIDE DOPO PONTIDA”. IL NOME A FINE MESE DI SETTEMBRE.

Lega: la vigilia di Pontida con il nodo regionali, i malumori su Vannacci e l’agenda per il Nord - L'unico ospite straniero confermato, per ora, è il francese Jordan Bardella, presidente del ... Secondo repubblica.it

Pontida e anti-Pontida. Fratelli d'Italia e Lega fanno festa e si ignorano allegramente - Nessun ambasciatore dei rispettivi partiti in terra straniera. Da huffingtonpost.it