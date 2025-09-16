Regionali nell’anniversario del sisma | lo sdegno di Forza Italia

Tempo di lettura: 3 minuti La decisione del Presidente De Luca di fissare le elezioni regionali per il 23 e 24 novembre rappresenta una scelta inopportuna e profondamente irrispettosa, che mortifica la memoria delle 2.914 vittime del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980”. Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia Avellino. “Il 23 novembre è una data sacra per la nostra terra – prosegue D’Agostino – una giornata che ogni anno segna il ricordo di una delle più grandi tragedie che ha colpito il Mezzogiorno d’Italia. Trasformare questo giorno di memoria e raccoglimento in un momento di competizione elettorale significa non solo mancare di rispetto alle migliaia di vittime e ai loro familiari, ma anche dimostrare una totale insensibilità verso la storia e l’identità dell’Irpinia e delle aree interne della nostra regione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

