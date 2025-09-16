Regionali Met | Sanità contrastare il mercato dei malati verso il nord

Tempo di lettura: 2 minuti “Le proposte sulla sanità in vista delle prossime elezioni regionali non possono prescindere da una concreta e immediata azione di contrasto al turismo sanitario, fenomeno che da decenni impoverisce la Campania e tutto il Mezzogiorno” Lo dichiara Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale che ha già annunciato sarà in campo per la prossima tornata elettorale del 23 e 24 novembre. “È inaccettabile che i cittadini campani, soprattutto i più fragili e i malati, siano costretti a viaggiare centinaia di chilometri per curarsi al Nord. Una migrazione forzata che arricchisce le strutture settentrionali e priva di risorse la nostra regione, aggravando le diseguaglianze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

