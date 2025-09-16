Regionali la sinistra si divide anche in piazza e trema per i sondaggi

Trova le differenze. Il gioco non è difficile se parliamo di regionali nelle Marche. Se i leader del centrodestra saranno sullo stesso palco a sostenere la candidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli, lo stesso non vale per la sinistra. Nel pomeriggio di domani, alle ore 18,00, in piazza Roma, ad Ancona, si ritroveranno il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché il segretario di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il campo largo, al contrario, si confronterà con la piazza in ordine sparso. Sempre mercoledì, a Pesaro, interverrà la segretaria del Pd Elly Schlein, insieme a Matteo Ricci e Stefano Bonaccini.

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social

La partita delle Regionali, Renzi con Giani: la politica si fa coi voti. “Bilanciamo la sinistra radicale”

Regionali, il Pd si divide tra Giani, Decaro e l’ipotesi Fico; Luca Josi: “La sinistra è un condominio rissoso, sul riarmo si rischiano i valori”; Renzi: «L'incantesimo della premier è finito. Per vincere servono i riformisti».

