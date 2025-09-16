Regionali in Campania il 23 novembre Petitto | Mancanza di rispetto nei confronti delle vittime del terremoto

Sono profondamente indignato per la scelta del Presidente De Luca di convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale proprio il 23 novembre, anniversario del terremoto che nel 1980 devastò la nostra Irpinia e altre zone della Campania, causando migliaia di vittime e lasciando ferite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre. La decisione del governatore De Luca; Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date; Campania al voto, ma per le regionali il centrodestra non ha ancora un candidato.

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Riporta ansa.it

Per le Regionali si voterà il 23 e il 24 novembre - Scaduti i termini per tenere le elezioni nella settimana precedente. Scrive msn.com