Reece James afferma che il blues può raggiungere qualsiasi cosa prima della campagna di Champions League

2025-09-15 23:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Chelsea inizia la loro campagna in Champions League mercoledì e il capitano Reece James crede di poter permettersi di sognare in grande. I Blues visitano il Bayern Monaco nella loro prima partita della fase di campionato, con il Chelsea che si gioca in Champions League per la prima volta dalla stagione 2022-23. Il Chelsea ha iniziato una imbattuta parte della nuova campagna della Premier League, prendendo otto punti dalle prime quattro partite. E, nonostante abbia concesso un pareggio di 93 ° minuto contro Brentford sabato, James è ottimista per le speranze del Chelsea di aggiungere la corona europea al titolo della Coppa del Mondo di Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

