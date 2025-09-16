Record di occupati nel Mezzogiorno ma sul futuro pesano denatalità e fuga dei giovani

Nel Mezzogiorno il tasso di occupazione tocca il suo massimo storico, 50,1%, con sei milioni e mezzo di lavoratori e una crescita di 96mila occupati in un anno. Eppure, i segnali di fragilità restano fortissimi: l’inverno demografico, la bassa occupazione femminile e la fuga dei giovani rischiano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

