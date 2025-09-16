record di furti nove colpi in soli due bar

Nove furti in una manciata di giorni, due soli bar nel mirino. Un bilancio pesantissimo che scuote la comunità e lascia dietro di sé danni ben più consistenti rispetto al modesto bottino portato via. In uno dei casi, addirittura, i ladri sono tornati a colpire per sette volte lo stesso locale, stabilendo un triste primato. A denunciare quanto accaduto è Massimo Bellapianta, titolare del bar L’Inganno di Prospiano, che nelle scorse notti ha subito due assalti consecutivi. "Abbiamo l’attività da otto anni – racconta – e mai ci saremmo aspettati di ritrovarci in questa situazione. Dopo il primo furto, non immaginavamo che sarebbero tornati a portare via ancora superalcolici e lattine di bevande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

