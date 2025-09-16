Reclutamento docenti elenchi regionali e stop ai ‘selezionifici’ | Mario Pittoni illustra le novità
Una novità importante sul reclutamento del personale scolastico è in arrivo. Ad annunciarla è lo stesso Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato, sulla sua pagina Facebook. Con la Legge n. 79 del 5 giugno 2025, vengono istituiti gli “elenchi regionali” per i docenti – . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Pittoni (Lega): “Stop ai selezionifici per i docenti precari” - Gli "elenchi regionali" dei docenti varati con la Legge 5 giugno 2025 n. Scrive orizzontescuola.it
Reclutamento scuola: autorizzate 65mila assunzioni per l’a.s. 2025/2026, 48mila docenti. Decreto in Gazzetta Ufficiale – PDF - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato un importante decreto che autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito a procedere con un significativo piano di assunzioni di person ... Da tecnicadellascuola.it