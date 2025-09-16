Rebel Royals | un'improbabile storia d'amore | le tre rivelazioni shock del documentario su Martha Louise di Norvegia e lo sciamano

A un anno dal royal wedding più curioso degli ultimi dieci anni – era il 31 agosto 2024 quando veniva celebrato – la principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verrett tornano a far parlare di sé grazie al documentario Rebel Royals: un’improbabile storia d’amore. Disponibile dal 16 settembre su Netflix, il filmato racconta, in un’ora e mezza circa, il backstage dei preparativi delle nozze, celebrate in un pittoresco fiordo norvegese, raccogliendo le opinioni dei diretti interessati sulla cerimonia e, più in generale, sul sentimento che li lega profondamente. I ritratti che escono dei due protagonisti rispecchiano l’opinione comune che, da anni, circola sulla coppia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Rebel Royals: un’improbabile storia d’amore”: le tre rivelazioni shock del documentario su Martha Louise di Norvegia e lo sciamano

Rebel royals: trama, cast e finale del film d’amore su netflix

Martha Louise di Norvegia e lo sciamano come Harry e Meghan: il documentario shock su Netflix; L'amore tra la principessa di Norvegia e lo sciamano americano diventa un film su Netflix

