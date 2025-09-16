REALPOLITIK | TOMMASO LABATE DEBUTTA SU RETE 4 TEMI E OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Mercoledì 17 settembre debutta “ Realpolitik ”, il nuovo programma di approfondimento politico targato Videonews e condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Walter Veltroni. Focus sulle ultime notizie da Gaza, dopo che l’esercito di Israele è entrato nel cuore della città, e sulla situazione in Ucraina. Infine, un’analisi sul diffondersi dell’ odio e della violenza politica, sotto i riflettori dopo il recente omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Bubinoblog

