REALPOLITIK | TOMMASO LABATE DEBUTTA SU RETE 4 TEMI E OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Mercoledì 17 settembre debuttaRealpolitik ”, il nuovo programma di approfondimento politico targato  Videonews e condotto da Tommaso Labate  in  prima serata  su  Rete 4. Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il  Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca  e  Walter Veltroni. Focus sulle  ultime notizie da Gaza, dopo che l’esercito di Israele è entrato nel cuore della città, e sulla  situazione in Ucraina. Infine, un’analisi sul diffondersi dell’ odio   e della violenza politica, sotto i riflettori dopo il recente omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Bubinoblog

