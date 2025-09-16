Real Salt Lake contro Los Angeles FC | Ho fame di goal – Bouanga Flowing insieme a Son

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante di Los Angeles Denis Bouanga ha attribuito il suo desiderio di segnare e l’aiuto del figlio Heung-min, per la sua ricca forma recente. La 30enne ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-2 del LAFC contro i terremoti di San Jose l’ultima volta, aiutando a muoversi all’interno di un punto del quarto posto di Seattle Sounders nella Western Conference. Il terzo gol del gioco di Bouanga lo ha visto pari del record di 93 gol di Carlos Vela per LAFC e l’attaccante potrebbe seguire il record assoluto nella loro prossima partita contro il Real Salt Lake. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

