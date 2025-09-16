Real Salt Lake contro Los Angeles FC | Ho fame di goal – Bouanga Flowing insieme a Son
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante di Los Angeles Denis Bouanga ha attribuito il suo desiderio di segnare e l’aiuto del figlio Heung-min, per la sua ricca forma recente. La 30enne ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-2 del LAFC contro i terremoti di San Jose l’ultima volta, aiutando a muoversi all’interno di un punto del quarto posto di Seattle Sounders nella Western Conference. Il terzo gol del gioco di Bouanga lo ha visto pari del record di 93 gol di Carlos Vela per LAFC e l’attaccante potrebbe seguire il record assoluto nella loro prossima partita contro il Real Salt Lake. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Charlotte FC vs Real Salt Lake: preview, probabili formazioni e orario italiano
Real Salt Lake v Minnesota United: Ramsay spera di costruire sul successo contro Seattle; Dove vedere Chelsea-Los Angeles FC in diretta tv e streaming?; Rilasciata la maglia da trasferta Grid del Real Salt Lake 2025.
Nuova avventura per DeAndre Yedlin. L'esperto terzino firma con Real Salt Lake - Il terzino destro statunitense classe 1993 lascia Cincinnati e si trasferisce al Real Salt Lake in cambio di 304. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Caratteristiche tecniche di Gavin Beavers - Gavin Beavers, portiere del Real Salt Lake, ha collezionato 8 presenze, per un totale di 720 minuti. Riporta corrieredellosport.it