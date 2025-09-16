Real Madrid-Marsiglia Champions League 16-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Opportunità per Rodrygo
Dopo le tre vittorie prima della sosta, il Real Madrid non si è fermato ad Anoeta: quarto successo in Liga per i Blancos, che sono riusciti a non pagare pegno dopo l’espulsione di Hujsen, molto discussa da tutto l’ambiente merengue. Brilla la stella di Mbappè, forse mai così protagonista come in questo momento nel progetto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Real Madrid-Marsiglia diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - Gli spagnoli di Xabi Alonso debuttano tra le mura amiche del Santiago Bernabeu contro i francesi di De Zerbi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it
Tensione altissima prima Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi - Olympique Marsiglia: cariche della polizia spagnola sui tifosi francesi nei pressi dello ... fanpage.it scrive