Reacher 4 | la stagione più brutale mai vista svela l’attore

La quarta stagione di Reacher si preannuncia come la più intensa e violenta di sempre, grazie alle dichiarazioni del protagonista Alan Ritchson. La serie, ispirata ai romanzi di Lee Child, ha debuttato su Prime Video nel febbraio 2022 e segue le avventure di un ex militare e vagabondo che si dedica a risolvere crimini e a fare giustizia durante i suoi viaggi attraverso gli Stati Uniti. caratteristiche principali della stagione 4 di Reacher. incremento dell’azione e delle scene di combattimento. Secondo le parole di Alan Ritchson, la stagione 4 sarà la più sanguinosa mai prodotta finora. Durante un’intervista con Men’s Health, l’attore ha rivelato che nelle prime quattro settimane sono state girate ben 11 scene di combattimento, un ritmo mai raggiunto nelle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

