Re Carlo sarà presente al funerale della cugina il primo condotto con un rito cattolico nella storia della monarchia britannica moderna

S i terranno oggi nella sacra Cattedrale di Westminster – la più grande chiesa cattolica in Inghilterra – i funerali di Katharine, duchessa di Kent. Saranno presenti re Carlo III e la regina Camilla, William e Kate, oltre a numerosi altri Windsor. Ma la Royal che i principi del Galles hanno definito «indimenticabile» e che sarà per sempre associata al mondo del tennis e di Wimbledon, ha fatto sì che il suo ultimo saluto sia già entrato negli annali della storia monarchica moderna.

