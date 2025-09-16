Re Carlo sarà presente al funerale della cugina il primo condotto con un rito cattolico nella storia della monarchia britannica moderna

S i terranno oggi nella sacra Cattedrale di Westminster – la più grande chiesa cattolica in Inghilterra – i funerali di Katharine, duchessa di Kent. Saranno presenti re Carlo III e la regina Camilla, William e Kate, oltre a numerosi altri Windsor. Ma la Royal che i principi del Galles hanno definito «indimenticabile» e che sarà per sempre associata al mondo del tennis e di Wimbledon, ha fatto sì che il suo ultimo saluto sia già entrato negli annali della storia monarchica moderna. Qualche semplice regola da seguire per sapere come comportarsi con il re Carlo III d’Inghilterra X Re Carlo III sarà presente ai funerali storici della cugina preferita di Elisabetta II. 🔗 Leggi su Iodonna.it

