Re Carlo e Camilla matrimonio finito | Divorziati in tutto tranne che nel nome

Carlo e Camilla sono separati. Lei vive da sola in una casa che vale 1,2 milioni di dollari che avrebbe ricevuto per mantenere il silenzio sul matrimonio finito. In pratica, i due reciterebbe in pubblico la parte della coppia felice per non danneggiare la Monarchia. Re Carlo, il divorzio da Camilla è già effettivo. Secondo indiscrezioni che arrivano da Oltreoceano, Re Carlo e Camilla avrebbero divorziato, ma non hanno ufficializzato la separazione perché questo potrebbe destabilizzare la Corona. È il caso di dirlo: ironia della sorte. Basti pensare che Carlo ha passato metà della sua vita a coltivare l’amore proibito per Camilla, mentre era stato di fatto costretto a sposare Diana, una donna molto lontana dai suoi interessi. 🔗 Leggi su Dilei.it

