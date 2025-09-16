Re Carlo e Camilla matrimonio finito | Divorziati in tutto tranne che nel nome
Carlo e Camilla sono separati. Lei vive da sola in una casa che vale 1,2 milioni di dollari che avrebbe ricevuto per mantenere il silenzio sul matrimonio finito. In pratica, i due reciterebbe in pubblico la parte della coppia felice per non danneggiare la Monarchia. Re Carlo, il divorzio da Camilla è già effettivo. Secondo indiscrezioni che arrivano da Oltreoceano, Re Carlo e Camilla avrebbero divorziato, ma non hanno ufficializzato la separazione perché questo potrebbe destabilizzare la Corona. È il caso di dirlo: ironia della sorte. Basti pensare che Carlo ha passato metà della sua vita a coltivare l’amore proibito per Camilla, mentre era stato di fatto costretto a sposare Diana, una donna molto lontana dai suoi interessi. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: carlo - camilla
Re Carlo e la regina Camilla celebrano i 25 anni della Royal Drawing School
Re Carlo sedotto da Amal Clooney. Camilla sparita
Il principe Harry vorrebbe tentare un riavvicinamento con il padre Carlo III e con il fratello William, ma il compleanno della regina Camilla potrebbe ostacolarlo. Ecco perché
LUTTO A BALMORAL. Re Carlo e la regina Camilla hanno deciso di trascorrere il terzo anniversario dalla morte della regina Elisabetta proprio nel luogo in cui la defunta regina è spirata, il castello di Balmoral. Come la defunta sovrana anche re Carlo sta tras - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo e Camilla, matrimonio finito: “Divorziati in tutto tranne che nel nome”; Carlo e Camilla: 20 anni di matrimonio e 50 d’amore attraverso le immagini più sincere; 20 anni di matrimonio oggi, re Carlo e la regina Camilla celebrano l'anniversario con una foto romanticissima.
Carlo e Camilla, la benedizione (segreta) di Papa Francesco per l’anniversario - (Adnkronos) – Durante la loro visita ad aprile in Vaticano, Papa Francesco impartì a re Carlo e alla regina Camilla una benedizione per il loro 20esimo anniversario di matrimonio. Come scrive msn.com
Daily Crown: Papa Francesco benedisse anniversario Carlo e Camilla nonostante divorzio - Durante la loro visita ad aprile in Vaticano, Papa Francesco impartì a re Carlo e alla regina Camilla una benedizione per il loro 20esimo anniversario di matrimonio. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it