Raya deciso | Vogliamo vincere la Champions è per queste cose che giochiamo a calcio

Raya sugli obiettivi dei Gunners: «L'Arsenal crede nella vittoria della Champions, quest'anno siamo più maturi». In vista dell'esordio in Champions League 20252026, il portiere dell' Arsenal, David Raya, ha rilasciato dichiarazioni cariche di determinazione e ambizione. Parlando alla vigilia della sfida contro l' Athletic Bilbao al San Mamés, Raya ha sottolineato la volontà della squadra di arrivare fino in fondo alla competizione europea dopo aver sfiorato la finale nella scorsa edizione. «Ci crediamo, vogliamo vincere, siamo l' Arsenal e giochiamo per vincere, non c'è dubbio. È per questo che giochiamo a calcio», ha dichiarato il portiere, mettendo in evidenza la grande determinazione del club londinese.

