Raw 15.092025 Next stop Wrestlepalooza

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal MassMutual Center di Springfield, Massachusetts. Lo show inizia con John Cena che raggiunge il ring. Dice che è felice di tornare a casa avendo studiato e giocato a Springfield. Ha dei familiari nella città e tutti, tranne una cugina, sono presenti per vederlo dal vivo. Aveva bisogno dell'affetto della gente dato che ha una montagna da scalare. A WrestlePalooza Brock Lesnar vuole distruggere l'ultimo vero campione, Lesnar è quasi invincibile. Appena è tornato lo ha attaccato, ha disputato tanti match contro di lui, e per questa cosa poteva anche rifiutare il match contro di lui ma anche era facile dire ciò ha voluto affrontarlo essendo l'ultimo vero campione.

