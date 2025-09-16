Rave party lungo il fiume | 26 fogli di via

Emessi dal Questore di Varese 26 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel territorio di Vizzola Ticino nei confronti di altrettanti partecipanti ad un rave party che si è svolto in quel comune a metà agosto. Secondo quanto ricostruito nella tarda serata del 17 agosto 2025, in una zona ambientale protetta del comune di Vizzola Ticino, i militari dell’ Arma dei Carabinieri, allertati per quanto stava avvenendo, sono intervenuti in forze durante le fasi iniziali del rave party, a cui stavano partecipando settanta persone, che si erano date appuntamento in prossimità del fiume Ticino, già intente a consumare sostanze alcoliche e stupefacenti e ad ascoltare musica ad altissimo volume, con disturbo alle persone residenti nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rave party lungo il fiume: 26 fogli di via

