Rappresentante commercio internazionale raggiunto consenso Cina-USA su quadro di base per risolvere questioni di TikTok attraverso cooperazione
La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un consenso sul quadro di base per quanto riguarda la risoluzione delle questioni relative a TikTok attraverso la cooperazione, ha dichiarato il rappresentante del commercio internazionale cinese.
Cina: rappresentante commercio internazionale, colloqui commerciali con USA approfonditi, sinceri, costruttivi
Rappresentante commercio internazionale cinese, Cina-USA si impegnano per una comunicazione sincera, approfondita, costruttiva su questioni economiche, commerciali di reciproco interesse, tra cui TikTok
Rappresentante commercio internazionale cinese, Cina-USA impegnate per comunicazione sincera, approfondita, costruttiva su questioni economiche, commerciali di reciproco interesse, tra cui TikTok
