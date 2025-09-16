rappresentante commercio internazionale raggiunto consenso cina usa su quadro di base per risolvere questioni di tiktok attraverso cooperazione

La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un consenso sul quadro di base per quanto riguarda la risoluzione delle questioni relative a TikTok attraverso la cooperazione, ha dichiarato il rappresentante del commercio internazionale cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma651930765193072025-09-16rappresentante-commercio-internazionale-raggiunto-consenso-cina-usa-su-quadro-di-base-per-risolvere-questioni-di-tiktok-attraverso-cooperazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

