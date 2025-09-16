Rapina in lavanderia rissa in strada e arresto lampo | come tre coraggiosi passanti hanno fermato il ladro

Cassano Magnago (Varese) – Dal furto alla rapina, la fuga di un ventenne si è trasformata in una scena da film d’azione: prima il colpo in lavanderia, poi la colluttazione in strada e infine l’arresto grazie al coraggio dei cittadini. È accaduto ieri, lunedì 15 settembre, nel cuore della città. Questa mattina, per il giovane, già noto per piccoli precedenti, scatterà la direttissima. Tutto è cominciato quando il ragazzo ha arraffato circa 200 euro dalla cassa di una lavanderia. La titolare, accortasi del furto, non ha esitato a inseguirlo in strada, ma è stata colpita brutalmente dal ladro durante la fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina in lavanderia, rissa in strada e arresto lampo: come tre coraggiosi passanti hanno fermato il ladro

