Raoul Bova in Procura

Metropolitanmagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto è cominciato quando sul cellulare di Raoul Bova era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto e il mittente ignoto l’avvisava che certe conversazioni intime con una modella (con cui pare che Bova avesse avuto un flirt, ma non è chiaro se durante o dopo la lunga relazione con Rocìo Muños Morales) potevano essere diffuse, danneggiandolo.  L’audizione a piazzale Clodio è durata circa un’ora. ”Bova ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi che ha ricevuto”, ha spiegato il suo legale, l’avvocato David Leggi. “Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà”, avrebbe affermato Bova oggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

raoul bova in procura

© Metropolitanmagazine.it - Raoul Bova in Procura

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi: tutta la verità sulla separazione in casa

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Raoul Bova un'ora in procura per gli audio rubati: «Ho detto che non mi sarei piegato al ricatto»; Audio rubati, Raoul Bova ascoltato in Procura. L'attore: “Ho ribadito le ragioni della denuncia”.

raoul bova procuraRaoul Bova, nuovi sviluppi sugli audio rubati: “Ecco da chi sono stato ricattato” - Raoul Bova in Procura a Roma: un'ora di dichiarazioni sugli audio rubati: "Sono stato ricattato da un numero sconosciuto". Si legge su donnaglamour.it

raoul bova procura"Non mi piego al ricatto". Raoul Bova sentito in procura per il furto degli audio - L'attore è stato ascoltato in Procura a Roma sul tentativo di estorsione da lui subito dopo la diffusione degli audio privati sui social ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raoul Bova Procura