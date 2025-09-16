Raoul Bova in Procura
Tutto è cominciato quando sul cellulare di Raoul Bova era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto e il mittente ignoto l’avvisava che certe conversazioni intime con una modella (con cui pare che Bova avesse avuto un flirt, ma non è chiaro se durante o dopo la lunga relazione con Rocìo Muños Morales) potevano essere diffuse, danneggiandolo. L’audizione a piazzale Clodio è durata circa un’ora. ”Bova ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi che ha ricevuto”, ha spiegato il suo legale, l’avvocato David Leggi. “Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà”, avrebbe affermato Bova oggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: raoul - bova
Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Raoul Bova un'ora in procura per gli audio rubati: «Ho detto che non mi sarei piegato al ricatto»; Audio rubati, Raoul Bova ascoltato in Procura. L'attore: “Ho ribadito le ragioni della denuncia”.
