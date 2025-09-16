Raoul Bova in Procura per l’inchiesta sugli audio rubati
L'attore ha fornito la propria versione agli inquirenti che lavorano sul caso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Raoul Bova ascoltato in Procura: "Audio rubati usati per tentata estorsione" - L’indagine prosegue per risalire agli autori del tentativo di ricatto e alla catena di diffusione degli audio sui social ... Secondo altarimini.it
Raoul Bova, nuovi sviluppi sugli audio rubati: “Ecco da chi sono stato ricattato” - Raoul Bova in Procura a Roma: un'ora di dichiarazioni sugli audio rubati: "Sono stato ricattato da un numero sconosciuto". Da donnaglamour.it