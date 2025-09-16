Raoul Bova ascoltato questa mattina dal pm

16 set 2025

Raoul Bova è stato ascoltato questa mattina dal pm dove ha dato al sua versione dei fatti sulla denuncia per tentata estorsione per cui si è dichiarato parte offesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

