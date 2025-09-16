"Non celebriamo solo un artista, ma accogliamo un ritorno. Da Ferrara a Hollywood, dal disegno su carta al digitale: il viaggio su Carlo Rambaldi continua". Le sue origini ferraresi non stupiscono affatto: ne costituiscono il dna creativo più intimo. Ferrara, la città che risponde all’imperturbabile perfezione prospettica fiorentina con imprevedibile visionarietà in un distillato di nebbie e attese, fu il nido ideale per lo sviluppo del genio rambaldiano. Si intuisce bene nelle parole di Cristina Rambaldi, nipote del grande effettista vigaranese e vicepresidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rambaldi, 100 anni dalla nascita: "In viaggio tra i luoghi di origine"