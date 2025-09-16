Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente di Donnarumma Vincenzo Raiola (cugino di Mino). Di seguito le sue parole: «Ci sono stati una lunga serie di allenatori che sono impazziti per Donnarumma. Negli ultimi anni dovunque è andato ha detto la sua. Non mi curo delle critiche della gente, persino fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi sono stati criticati. Chi critica i fenomeni vuole solo mettersi in mostra. Polemiche sul gioco con i piedi? Non capisco il motivo di queste critiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Raiola: «Guardiola ha chiesto a Donnarumma di svegliare il City. Avrebbe sofferto la partita al Maradona»