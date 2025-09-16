Raid Idf a Doha Qatar Erdogan contro Netanyahu dopo attacco ad Hamas | È come un parente di Hitler affronterà la stessa fine del Führer

Al ritorno da Doha, dove ha partecipato a un vertice straordinario arabo-islamico in seguito al raid dell’Idf, Erdo?an ha rincarato la dose: “Così come Hitler non poteva prevedere la sconfitta che lo attendeva, Netanyahu affronterà lo stesso destino finale” Il presidente turco Recep Tayyip Er. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Raid Idf a Doha (Qatar), Erdogan contro Netanyahu dopo attacco ad Hamas: "È come un parente di Hitler, affronterà la stessa fine del Führer"

