Rai | Nevi ' da 5 stelle attacchi strumentali'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, e la sinistra attaccano la Rai in modo strumentale sulla crisi in Medio Oriente, ma puntualmente si dimostra che ciò che sostengono è totalmente falso. La Rai sta dando grande risalto alla situazione di Gaza, con speciali e servizi continui che documentano approfonditamente ciò che sta accadendo. I 5 Stelle si tranquillizzino e abbassino i toni: la propaganda lascia sempre il posto ai fatti veri e verificabili, che sono molto più forti delle bugie della sinistra”. Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sulla riforma Rai i 5 stelle votano con la maggioranza. I dubbi del Pd - In Commissione Politiche Ue al Senato gli stellati seguono i colleghi del centrodestra, ma smentiscono accordi. Segnala ilfoglio.it