Rai | Montaruli Fdi ' Floridia vuole imporre scaletta dei programmi'
Roma, 16 set. (Adnkronos) - "La sinistra perde il pelo, o forse sarebbe meglio dire la poltrona, ma non il vizio di considerare la Rai proprietà privata. Lo conferma la presidente della Commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, che oggi addirittura impone all'Azienda pubblica la scaletta dei programmi, chiedendo di dedicare la prima serata al dramma che sta vivendo Gaza. E' evidente che la Floridia non guarda le reti Rai perché altrimenti si sarebbe accorta come l'informazione da parte del Servizio Pubblico su quanto sta accadendo a Gaza è costante e continuo, una copertura garantita dai telegiornali alle trasmissioni di approfondimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: montaruli - floridia
RAI, M5S: FDI ATTACCA FLORIDIA PER SCAMPOLI VISIBILITÀ; Stati generali Rai, lo stallo della politica e quello dell’azienda; Vigilanza Rai al M5s: eletta Floridia presidente. Boschi (Terzo polo) e Montaruli (FdI) nominate vicepresidenti.
Rai: Montaruli (Fdi), 'Floridia vuole imporre scaletta dei programmi' - "La sinistra perde il pelo, o forse sarebbe meglio dire la poltrona, ma non il vizio di considerare la Rai proprietà privata. Segnala lanuovasardegna.it
Rai: M5S, 'Fdi attacca Floridia per scampoli visibilità' - della presidente Floridia, dimenticandosi quello di Fratelli d'Italia e della sua maggioranza che blocca di proposito la vigilanza. iltempo.it scrive