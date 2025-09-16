Rai | M5S ' Fdi attacca Floridia per scampoli visibilità'
Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ci sono politici in cerca d'autore che sono sconosciuti anche ai propri familiari e che cercano scampoli di visibilità con comunicati stampa ridicoli e che lasciano il tempo che trovano. Uno di questi risponde al nome di Filini, che non è il personaggio di Fantozzi, visto che rispetto a quello ha molta meno credibilità". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai. "Costui si permette di parlare di "fallimento" della presidente Floridia, dimenticandosi quello di Fratelli d'Italia e della sua maggioranza che blocca di proposito la vigilanza. Poi c'è Augusta Montaruli, che continua ad abbaiare alla luna dopo averlo fatto in TV. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Esprimo la mia piena solidarietà alle colleghe Barbara Floridia , Fabiana Dadone , Chiara Appendino e a tutte le donne coinvolte nella diffusione di immagini senza il proprio consenso su alcuni siti internet, con vergognosi insulti e commenti sessisti. Bisogna i - facebook.com Vai su Facebook
