Rai Libri presenta L’uomo quantistico di Derrick de Kerckhove
Roma, 16 set. (askanews) – , in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 17 settembre. L’avvento del digitale rappresenta molto più di un incremento dei servizi tecnologici a disposizione dell’uomo. È una trasformazione radicale, che scuote le fondamenta delle società, scardina i paradigmi esistenti e ha conseguenze di grande portata. Lo vediamo quotidianamente, quando deleghiamo le nostre facoltà cognitive (memoria, giudizio e orientamento) a cellulari, assistenti digitali e navigatori. I sistemi basati sulla parola e sulla scrittura vengono progressivamente superati da quelli dominati dalle operazioni digitali e dagli algoritmi di apprendimento automatico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: libri - presenta
Paper Fest, libri in piazza. In diretta da Carrara Antonio Padellaro presenta “Antifascisti Immaginari”
Per la rassegna "Libri in corso", la criminologa Martina Baradel presenta "Yakuza blues. Vita e morte della mafia giapponese"
Per la rassegna "Libri in corso", la criminologa Martina Baradel presenta "Yakuza blues. Vita e morte della mafia giapponese"
Il 5 ottobre 2025, al Campania Libri Festival, la giornalista e inviata de La vita in diretta Raffaella Longobardi presenta il suo primo libro dedicato ad Alexandra di Danimarca, la regina che non fu mai incoronata, ma che lasciò un segno indelebile nella storia - facebook.com Vai su Facebook
FESTIVAL LETTERARIO ENERGHEIA A MATERA, NICHI VENDOLA PRESENTA LIBRI “PATRIE” E “SACRO QUEER”: REPORT, VIDEO-INTERVENTO, FOTO https://sassilive.it/cultura-e-spettacoli/libri/festival-letterario-energheia-a-matera-nichi-vendola-prese - X Vai su X
Rai Libri presenta “L’uomo quantistico” di Derrick de Kerckhove - (askanews) – Rai Libri presenta “L’uomo quantistico” di Derrick de Kerckhove, in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 17 settembre. Si legge su askanews.it