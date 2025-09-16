Ragazzina violentata dal maestro di equitazione | arrestato un 62enne

Un istruttore di equitazione di un maneggio del Milanese è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le accuse, avrebbe abusato di un’allieva minorenne. Altre ragazze, sempre minorenni, hanno raccontato agli investigatori di aver subito episodi simili.L’uomo, 62. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

ragazzina violentata maestro equitazioneMilano, istruttore di equitazione arrestato per violenza sessuale sulle allieve: le ragazzine svelano la catena di molestie - Nelle audizioni protette le ragazze hanno raccontato anche altri abusi avvenuti all'interno del maneggio. Lo riporta milano.corriere.it

