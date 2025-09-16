Ragazzina violentata dal maestro di equitazione | arrestato un 62enne
Un istruttore di equitazione di un maneggio del Milanese è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le accuse, avrebbe abusato di un’allieva minorenne. Altre ragazze, sempre minorenni, hanno raccontato agli investigatori di aver subito episodi simili.L’uomo, 62. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
