Rafael Narvaez Gracia nuovo general manager di Glovo Italia

Rafael Narvaez Gracia è nominato nuovo general manager di Glovo Italia, succedendo a Joaquín Vázquez, che assume l’incarico di Regional general manager per Italia e Sud-Est Europa. La nomina conferma la strategia di Glovo orientata alla continuità e alla valorizzazione dei talenti interni, con l’obiettivo di consolidare la leadership nel mercato del delivery e accelerare lo sviluppo nel Paese. Spagnolo, classe 1986, Narvaez è entrato in Glovo nel 2021 come Associate Director Expansion Italy, contribuendo ad ampliare la copertura del servizio dal 25 per cento al 68 per cento della popolazione. Negli anni successivi ha guidato le operations a livello regionale e, dal 2024, ha assunto il ruolo di direttore commerciale, riorganizzando l’area e generando importanti risultati di crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it