Rafael Narvaez Gracia nuovo general manager di Glovo Italia
Rafael Narvaez Gracia è nominato nuovo general manager di Glovo Italia, succedendo a Joaquín Vázquez, che assume l’incarico di Regional general manager per Italia e Sud-Est Europa. La nomina conferma la strategia di Glovo orientata alla continuità e alla valorizzazione dei talenti interni, con l’obiettivo di consolidare la leadership nel mercato del delivery e accelerare lo sviluppo nel Paese. Spagnolo, classe 1986, Narvaez è entrato in Glovo nel 2021 come Associate Director Expansion Italy, contribuendo ad ampliare la copertura del servizio dal 25 per cento al 68 per cento della popolazione. Negli anni successivi ha guidato le operations a livello regionale e, dal 2024, ha assunto il ruolo di direttore commerciale, riorganizzando l’area e generando importanti risultati di crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: rafael - narvaez
Rafael Narvaez Gracia nuovo general manager di Glovo Italia; Rafael Narvaez: chi è il nuovo General Manager di Glovo Italia; Glovo porta sulla sua piattaforma Ippo Sushi.
Rafael Narvaez: chi è il nuovo General Manager di Glovo Italia - Con una lunga esperienza in Glovo e un passato in Airbus, guiderà lo sviluppo della piattaforma nel mercato italiano, in u ... Secondo economyup.it
Tre domande a Rafael Narvaez, nuovo General Manager di Glovo Italia - Intervista a Rafael Narvaez, nuovo General Manager di Glovo Italia, tra strategia food, logistica e ruolo di guida dell’Italia nella nuova regione ITSEE. Segnala businesspeople.it