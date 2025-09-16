Raduno Polizia la soddisfazione di Ascom | Manifestazioni che fanno bene a Padova

Ascom Confcommercio archivia con soddisfazione il 9° raduno nazionale dell’Associazione Polizia di Stato. Tre giorni di eventi hanno portato in città migliaia di persone, con ricadute positive su ristoranti, bar, hotel e negozi.Lo afferma Antonio Pistritto, titolare del ristorante Isola di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Polizia di Stato: 9° raduno nazionale ANPS, la diretta streaming (video)

Raduno della Polizia di Stato: Padova celebra il servizio

In 5mila a Padova per il raduno della polizia di Stato

Tv7 Tg. . 9° ANPS:UNA PICCOLA FESTA DELLA REPUBBLICA A PADOVA- Davvero uno splendido colpo d'occhio domenica in Prato della Valle grazie alla chiusura delle celebrazioni del 9° raduno ANPS l'Associazione Nazionale Polizia di Stato che ha richi - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Polizia di Stato, a #Padova in 5 mila per il raduno. L’emozione dei veterani #15settembre #Piantedosi #News #TV2000 @poliziadistato @Viminale @comunepadova @RegioneVeneto @tg2000it - X Vai su X

RADUNO DELL’ASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO: BILANCIO MOLTO POSITIVO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO - In Ascom Confcommercio hanno fatto un bilancio della tre giorni che ha visto Padova sede del 9° raduno nazionale dell’Associazione ... Riporta padovanews.it