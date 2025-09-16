Raduno Polizia la soddisfazione di Ascom | Manifestazioni che fanno bene a Padova

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascom Confcommercio archivia con soddisfazione il 9° raduno nazionale dell’Associazione Polizia di Stato. Tre giorni di eventi hanno portato in città migliaia di persone, con ricadute positive su ristoranti, bar, hotel e negozi.Lo afferma Antonio Pistritto, titolare del ristorante Isola di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raduno - polizia

Polizia di Stato: 9° raduno nazionale ANPS, la diretta streaming (video)

Raduno della Polizia di Stato: Padova celebra il servizio

In 5mila a Padova per il raduno della polizia di Stato

Raduno Polizia, la soddisfazione di Ascom: «Manifestazioni che fanno bene a Padova»; RADUNO DELL’ASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO: BILANCIO MOLTO POSITIVO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.

raduno polizia soddisfazione ascomRADUNO DELL’ASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO: BILANCIO MOLTO POSITIVO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO - In Ascom Confcommercio hanno fatto un bilancio della tre giorni che ha visto Padova sede del 9° raduno nazionale dell’Associazione ... Riporta padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Raduno Polizia Soddisfazione Ascom