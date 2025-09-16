Radio Linetti live in tour fa tappa a Palermo | lo spettacolo di Linus al Teatro Massimo

Dopo il grande successo della scorsa tournée che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa, Linus torna ad abbracciare il suo pubblico dal vivo annunciando 9 nuove tappe del suo spettacolo teatrale “Radio Linetti live in tour”. In Sicilia l'appuntamento è al Teatro Massimo, a Palermo il 7 e 8. 🔗 Leggi su Palermotoday.it