Radio Linetti live in tour fa tappa a Palermo | lo spettacolo di Linus al Teatro Massimo
Dopo il grande successo della scorsa tournée che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa, Linus torna ad abbracciare il suo pubblico dal vivo annunciando 9 nuove tappe del suo spettacolo teatrale “Radio Linetti live in tour”. In Sicilia l'appuntamento è al Teatro Massimo, a Palermo il 7 e 8. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: radio - linetti
Il "Radio Linetti live in tour" di Linus arriva al teatro Circus
Linus torna ad abbracciare il suo pubblico dal vivo annunciando 9 nuove tappe del suo spettacolo teatrale "Radio Linetti Live in Tour" #Linus #radio #RadioLinetti #LiveOnTour https://imusicfun.it/news/linus-torna-nei-teatri-italiani-con-lo-spettacolo-radio-linetti - X Vai su X
Dopo il successo della scorsa tournée, Linus porta sul palco la sua storia e le emozioni di ''Radio Linetti Live in Tour'' con 9 nuovi appuntamenti in tutta Italia. #RadioLinettiLive #LinusRadioDeejay #Linus #RadioDeejay #tourteatraleLinus2025 #spettacolodalv - facebook.com Vai su Facebook
Radio Linetti Live in Tour, il ritorno di Linus nei teatri italiani: date e info biglietti; Linus torna a teatro: al via il nuovo “Radio Linetti Live in Tour”; Radio Linetti Live in Tour: Linus torna a teatro con il suo one man show.
Radio Linetti Live in Tour: Linus torna a teatro con il suo one man show - Dopo il grande successo della scorsa tournée che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa, dal 24 ottobre Linus torna ad abbracciare il suo pubblico dal vivo annunciando nuove tappe del suo ... Scrive deejay.it
Radio Linetti Live in Tour, il ritorno di Linus nei teatri italiani: date e info biglietti - Dopo il grande successo della scorsa tournée che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa, dal 24 ottobre Linus torna ... Segnala msn.com