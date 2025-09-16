Racconta la sua iniziazione a monaco buddhista nello Sri Lanka degli anni 80
H a avuto tante vite nella sua esistenza, e tante altre ne ha vissute prima di vivere quella attuale. Figlia della laboriosa borghesia lombardia, da cui è scappata, orfana molto giovane di un padre amatissimo, Selene Calloni Williams, tra le counselor più note nel mondo del buddhismo internazionale, è come se fosse nata due volte: prima a Monza e poi nello Sri Lanka dove ha conosciuto l’uomo – un altro padre – che, poi, le ha cambiato la vita. La scrittrice, fondatrice dello yoga sciamanico, seguitissima sui social, racconta ora per la prima volta la sua storia in un memoir molto intimo, Diario di una sciamana (Piemme), in uscita dal 16 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Selene Calloni Williams in libreria con Diario di una Sciamana