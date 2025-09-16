L’anno scolastico a Poggibonsi ha conosciuto un prologo di carattere benefico: prodotti per la scuola destinati alle persone più fragili che risiedono sul territorio. Una raccolta solidale presso i due punti vendita di Coop, nella zona di Salceto e in via Trento, nel centro di Poggibonsi, ha fruttato quasi 2mila 700 confezioni di materiali necessari per le lezioni e comunque per la quotidianità scolastica, tra fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, pastelli, matite, album da disegno, gomme per cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri e tanto altro da sistemare negli zaini al momento di uscire da casa per recarsi in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta di materiale scolastico: "Aiuti per le famiglie in difficoltà"