Impareranno a fare mestieri e potranno inserirsi con consapevolezza e autonomia nel tessuto sociale. Guarda al futuro, o per meglio dire, alle prospettive di vita, il nuovo progetto ideato dalla cooperativa L’Iride per persone diversamente abili, intitolato “ Bottega 87: Il luogo dove i talenti diventano possibilità ”. Una lungimiranza di sguardo e di obiettivi, che, non a caso, ha appena ottenuto la collaborazione del Comune di Monza, in un accordo che durerà almeno fino al 31 dicembre 2029. La natura del progetto si evince dal nome stesso: gli utenti, seguiti dagli educatori, seguiranno corsi formativi “da bottega” e non solo, con tirocini, attività artigianali, collaborazioni formative ed eventi, a cui si affiancherà una dimensione sociale che si concretizzerà in esperienze sportive, di cittadinanza attiva e in ambito culturale, con iniziative per il tempo libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Qui si “costruisce” l’autonomia. La bottega dell’inclusione: "Il talento diventa possibilità"