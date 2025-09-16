Quest'uomo è una delle prime vittime di omicidio note alla scienza | come fu ucciso 12.000 anni fa

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un sito archeologico del Vietnam sono stati trovati i resti di un uomo con evidenti segni di aggressione, oltre all'arma del delitto. Secondo gli scienziati si tratta di una delle più antiche vittime di omicidio note alla scienza, considerando che visse circa 12.000 anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quest - uomo

Chi l’ha visto?, anticipazioni del 2 luglio. La mamma di Anastasia: “Era in balia di quest’uomo”

Roma, entra con un cartello nella Fontana di Trevi: chi è quest'uomo

Il West Nile è arrivato in Italia nel 1998, portato dalle zanzare. Ma solo nel 2008 ha cominciato a colpire l’uomo. Anche quest'anno è tornato a circolare con dieci casi confermati e un decesso, concentrati nel Lazio

Suicida il killer di Nanterre; Il professore è morto Giallo sulle ultime ore.

Cerca Video su questo argomento: Quest Uomo 232 Prime