Quest'uomo è una delle prime vittime di omicidio note alla scienza | come fu ucciso 12.000 anni fa
In un sito archeologico del Vietnam sono stati trovati i resti di un uomo con evidenti segni di aggressione, oltre all'arma del delitto. Secondo gli scienziati si tratta di una delle più antiche vittime di omicidio note alla scienza, considerando che visse circa 12.000 anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: quest - uomo
Chi l’ha visto?, anticipazioni del 2 luglio. La mamma di Anastasia: “Era in balia di quest’uomo”
Roma, entra con un cartello nella Fontana di Trevi: chi è quest'uomo
Il West Nile è arrivato in Italia nel 1998, portato dalle zanzare. Ma solo nel 2008 ha cominciato a colpire l’uomo. Anche quest'anno è tornato a circolare con dieci casi confermati e un decesso, concentrati nel Lazio
Last and Furious - la vera storia della Andrea Moda Formula. . La prima grande emozione quest’uomo me la diede una mattina del gennaio 2020 quando mi chiamò per la prima volta accettando di collaborare al nostro docu-Film. La seconda grande gioia fu q - facebook.com Vai su Facebook
Suicida il killer di Nanterre; Il professore è morto Giallo sulle ultime ore.