Questo libro è costato due anni della mia vita JK Rowling? Merita ogni milione di dollari che ha guadagnato | Ken Follett e il mistero di Stonehenge nel suo nuovo romanzo Il Cerchio dei Giorni
Persone ordinarie che hanno fatto qualcosa di straordinario: questa è la storia di Stonehenge che Ken Follett ripercorre nel suo ultimo libro, tra romanzo e fatti realmente accaduti. Il Cerchio dei Giorni ritorna a comporre le pedine immaginarie di un racconto plausibilmente vero, mescolando vita e passioni umane, rimaste eternamente uguali a sé stesse, con le motivazioni reali che hanno portato alla realizzazione di ciò che ancora oggi rappresenta un grande enigma. “Quando gli hanno detto che era impossibile, queste persone hanno investito tutto nella loro ostinata determinazione e lo hanno reso possibile”, ha spiegato lo scrittore a Londra, davanti alla platea dei giornalisti della Foreign Press Association, la stampa estera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: libro - costato
Settimana Ubikate con grandi ospiti: LELLA COSTA, ERRI DE LUCA, MASSIMO RECALCATI, CONCITA DE GREGORIO !! (ingresso gratuito. Al coperto in caso di pioggia) . . Lunedì 25 agosto ore 21,15 Piazza Sisto IV Savona: LELLA COSTA presenta il libro " - facebook.com Vai su Facebook