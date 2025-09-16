Questo autolavaggio da oggi è nostro arrestati tre estorsori del clan a Scampia
La Polizia ha arrestato tre presunti estorsori, ritenuti legati al clan Amato-Pagano: avrebbero cercato di appropriarsi di un autolavaggio di Scampia minacciando il titolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: autolavaggio - oggi
Oggi è il Video Games Day! E quale giorno migliore per dirlo? La cassa del nostro autolavaggio non è un boss di fine livello. Qui è sempre modalità facile: pochi passaggi e il lavaggio parte da solo. Niente missioni impossibili, niente combo segrete: solo - facebook.com Vai su Facebook
“Questo autolavaggio da oggi è nostro”, arrestati tre estorsori del clan a Scampia - Pagano: avrebbero cercato di appropriarsi di un autolavaggio di Scampia minacciando ... Scrive fanpage.it