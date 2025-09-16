Questo autolavaggio da oggi è nostro arrestati tre estorsori del clan a Scampia

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha arrestato tre presunti estorsori, ritenuti legati al clan Amato-Pagano: avrebbero cercato di appropriarsi di un autolavaggio di Scampia minacciando il titolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autolavaggio - oggi

autolavaggio oggi 232 nostro“Questo autolavaggio da oggi &#232; nostro”, arrestati tre estorsori del clan a Scampia - Pagano: avrebbero cercato di appropriarsi di un autolavaggio di Scampia minacciando ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Autolavaggio Oggi 232 Nostro