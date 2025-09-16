Firenze, 16 settembre 2025 – L’attivismo di Gip (Generale in pensione) Roberto Vannacci e della sua vestaglia da mare sono un grosso problema. Per la Lega e pure per Alessandro Tomasi, candidato del destra-centro alle elezioni regionali in Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Questa è la storia di Gip Vannacci