Questa è la storia di Gip Vannacci

Firenze, 16 settembre 2025 – L'attivismo di Gip (Generale in pensione) Roberto Vannacci e della sua vestaglia da mare sono un grosso problema. Per la Lega e pure per Alessandro Tomasi, candidato del destra-centro alle elezioni regionali in Toscana.
Cos’è questa storia della cernia di Vannacci: così l’eurodeputato si fa beffe di femministe e animalisti
Una domenica che farà la storia a Civitanova! Al Festival delle Idee – Mondo al Contrario, non solo Roberto Vannacci e la Lega - Salvini Premier… ma con noi ci sarà anche Gabriele Bottazzo ! Un altro tassello importante per dare forza a un movimento che cr
Cos'è questa storia della cernia di Vannacci: così l'eurodeputato si fa beffe di femministe e animalisti - Vannacci utilizza una grossa cernia senza vita per schernire la sinistra, e gli animalisti rispondono con un esposto contro di lui.