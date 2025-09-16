Quella strage di prigionieri Ricordo delle Fosse del Frigido

Massa, 16 settembre 2025 – Ricorre oggi l’81° anniversario della strage delle Fosse del Frigido dove vennero fucilati dai nazisti 159 prigionieri detenuti nel Castello Malaspina di Massa tra il 10 e 16 settembre 1944. L’eccidio avvenne lungo il letto del Frigido, vicino alla chiesetta di San Leonardo, e fu effettuato dalle SS in ritirata dopo lo sfondamento del fronte versiliese il 2 settembre da parte degli Alleati. Al Castello Malaspina, trasformato in carcere proprio quell’anno, c’erano i detenuti ’politici’, ovvero antifascisti di varia estrazione, e carcerati che provenivano dal vecchio carcere penale, per lo più di detenuti comuni, a volte condannati per lievi reati connessi allo stato di guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella strage di prigionieri. Ricordo delle Fosse del Frigido

In questa notizia si parla di: strage - prigionieri

Il giudice Spanò si astiene dal processo sulla strage di Piazza della Loggia. Pesano le polemiche al Csm sul suo ruolo e sul rapporto con la moglie pm. - facebook.com Vai su Facebook

Quella strage di prigionieri. Ricordo delle Fosse del Frigido; Meloni omette il fascismo sulle Fosse Ardeatine, protestano Anpi e sinistra; I corpi spezzati riemersi dal carcere di Sednaya, il mattatoio di Assad.

Brescia, la strage della famiglia Cottarelli e il ricordo di Luca massacrato a 17 anni: “Vittima innocente di crimini mafiosi” - Ma la sua vita fu interrotta il 28 agosto di 19 anni fa, quando nella villetta di via Zuaboni, dove viveva ... Da ilgiorno.it

Ozieri, un murale in ricordo dei carabinieri uccisi nella strage di Chilivani - Un murale in ricordo dei due carabinieri, Walter Frau e Ciriaco Carru, uccisi il pomeriggio del 16 agosto del 1995 a Chilivani, nel conflitto a fuoco con una banda di criminali. Da unionesarda.it