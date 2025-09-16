Quei contenitori sempre pieni in piazzale Tenente Anelli | C' è anche materiale di risulta?

Almeno 2-3 volte a settimana un lambrettino viene e scarica tutti questi sacchi riempiendo i contenitori attorno alle ore 18-19. I vigili urbani dovrebbero presidiare piazzale Tenente Anelli ingresso via Ernesto Basile, proprio il primo piazzale scendendo dal ponte. Molto spesso i sacchi che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

