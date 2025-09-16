Queer in Italia 2 sabato 20 settembre la presentazione del libro al centro L' Approdo

Livornotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre, alle 17.30 all'ApprodoCentro Ascolto LGBTQ+  nella Sala Conferenze del Cred al secondo piano, verrà presentato il libroQueer in Italia vol. 2” con la partecipazione del curatore Marco Pustianaz. L'iniziativa, organizzata dalle associazioni del Coordinamento LGBTQIA+. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: queer - italia

Da amiche d’infanzia alla storia d’amore queer: “In Italia problema di rappresentazione e discriminazione”

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 26 Luglio, in prima serata; Brescia, due striscioni fascisti contro il Pride di sabato: Accozzaglia di assurdità, follia LGBT e confusione; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 agosto.

Cerca Video su questo argomento: Queer Italia 2 Sabato