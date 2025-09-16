Queer in Italia 2 sabato 20 settembre la presentazione del libro al centro L' Approdo
Sabato 20 settembre, alle 17.30 all'Approdo – Centro Ascolto LGBTQ+ nella Sala Conferenze del Cred al secondo piano, verrà presentato il libro "Queer in Italia vol. 2" con la partecipazione del curatore Marco Pustianaz. L'iniziativa, organizzata dalle associazioni del Coordinamento LGBTQIA+.
Da amiche d’infanzia alla storia d’amore queer: “In Italia problema di rappresentazione e discriminazione”
La storia di Massimo e Gino, la coppia queer più longeva d'Italia, e del loro negozio di pelletteria a Palermo, diventato un punto d'incontro per la comunità LGBTQIA+ locale. Ill film, diretto da Nicola Bellucci, è uscito nei cinema italiani l'8 settembre 2025.
Un inno queer, un coro infantile e Lucifero come simbolo del desiderio. Jack Scarlett accende il dibattito con Il Corpo del Diavolo, tra ossessione e resistenza.
