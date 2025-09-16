Queen Rock Montreal arriva al cinema come evento speciale

Spettacolo.eu | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma dellla band guidata da Mercury. A 50 anni dall’uscita di Bohemian Rhapsody, l’iconico brano dei Queen, Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981  Queen. Rock Montreal che arriva al cinema come evento speciale per Nexo Studios, solo dal 25 settembre all’1 ottobre ( elenco sale, prevendite aperte). Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma di Freddie Mercury e dei Queen. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

