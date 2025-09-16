Quattro suore sono morte in un incidente stradale in Tanzania | tra le vittime c' è anche l' italiana Suor Nerina

Quattro suore hanno perso la vita in un grave incidente stradale in Tanzania avvenuto nella serata di ieri, 15 settembre. Tra le vittime c'è anche la religiosa italiana Suor Nerina De Simone, consigliera e segretaria Generale della Congregazione delle Suore carmelitane missionarie di Santa Teresa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: quattro - suore

Lutto a Santa Marinella: quattro suore missionarie sono morte in un incidente in Tanzania

Quattro suore muoiono in un incidente stradale in Tanzania. Una vittima era italiana

Tanzania, quattro suore morte in un incidente stradale: tra le vittime un’italiana

Morte in un incidente in Tanzania quattro suore, una era italiana. Le religiose carmelitane avevano concluso la loro missione e stavano tornando in Italia nella sede della congregazione a Santa Marinella (Roma) #ANSA - X Vai su X

Tre suore morte in Tanzania in seguito a un incidente stradale, una grave in ospedale: preoccupazione a Ispica. - facebook.com Vai su Facebook

Quattro suore morte in un incidente in Tanzania, una era italiana; Quattro suore morte in un incidente in Tanzania, una è italiana; Lutto a Santa Marinella: quattro suore missionarie sono morte in un incidente in Tanzania.

Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore di cui una italiana - Quattro suore della Congregazione Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono decedute in Tanzania dopo un grave incidente stradale ... Lo riporta fanpage.it

Tanzania, quattro suore morte in un incidente stradale: tra le vittime un’italiana - Tragedia in Tanzania: presso la missione di Mwanza in un grave incidente stradale hanno perso la vita quattro suore Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, tra cui l’italiana Maria ... Da msn.com